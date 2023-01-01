1 эскудо Кабо-Верде в казахстанские тенге

Сконвертируйте CVE в KZT по реальному обменному курсу

1 cve
4.51 kzt

1.00000 CVE = 4.51436 KZT

Среднерыночный курс в 10:16 UTC
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График изменения обменного курса CVE к KZT

1 мин. назад 1 CVE → 0 KZT
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.0730589.08411.451621.66830.958518.397
1GBP1.1615811.24645103.481.68621.937891.1133721.3699
1USD0.931950.802278183.01951.35281.554730.893217.1446
1INR0.01122540.009663740.012045410.0162950.01872720.01075890.206513

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Как произвести расчет конвертации из эскудо Кабо-Верде в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CVE из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CVE в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for эскудо Кабо-Верде

CVE в USD

CVE в EUR

CVE в GBP

CVE в INR

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Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Казахстанский тенге
1 CVE4.51436 KZT
5 CVE22.57180 KZT
10 CVE45.14360 KZT
20 CVE90.28720 KZT
50 CVE225.71800 KZT
100 CVE451.43600 KZT
250 CVE1128.59000 KZT
500 CVE2257.18000 KZT
1000 CVE4514.36000 KZT
2000 CVE9028.72000 KZT
5000 CVE22571.80000 KZT
10000 CVE45143.60000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Эскудо Кабо-Верде
1 KZT0.22151 CVE
5 KZT1.10757 CVE
10 KZT2.21515 CVE
20 KZT4.43030 CVE
50 KZT11.07575 CVE
100 KZT22.15150 CVE
250 KZT55.37875 CVE
500 KZT110.75750 CVE
1000 KZT221.51500 CVE
2000 KZT443.03000 CVE
5000 KZT1107.57500 CVE
10000 KZT2215.15000 CVE