Cape Verde escudosundan Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile CVE → KZT çevirin

1.000 cve
4.332,60 kzt

1,000 CVE = 4,333 KZT

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Kazakistan Tengesi
1 CVE4,33260 KZT
5 CVE21,66300 KZT
10 CVE43,32600 KZT
20 CVE86,65200 KZT
50 CVE216,63000 KZT
100 CVE433,26000 KZT
250 CVE1.083,15000 KZT
500 CVE2.166,30000 KZT
1000 CVE4.332,60000 KZT
2000 CVE8.665,20000 KZT
5000 CVE21.663,00000 KZT
10000 CVE43.326,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Cape Verde Escudosu
1 KZT0,23081 CVE
5 KZT1,15404 CVE
10 KZT2,30808 CVE
20 KZT4,61616 CVE
50 KZT11,54040 CVE
100 KZT23,08080 CVE
250 KZT57,70200 CVE
500 KZT115,40400 CVE
1000 KZT230,80800 CVE
2000 KZT461,61600 CVE
5000 KZT1.154,04000 CVE
10000 KZT2.308,08000 CVE