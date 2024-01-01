20 Kazakistan tengesinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile KZT → CVE çevirin

1,000₸ KZT = 0,2113Esc CVE

23:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → CVE çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CVE
1 KZT → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21280,2128
Düşük0,20700,2046
Ortalama0,21000,2084
Değişim0.11%1.03%
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1 KZT → CVE istatistikleri

KZT → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2128, en düşük 0,2070 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2100 oldu. KZT → CVE kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

KZT → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2128, en düşük 0,2046 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2084 oldu. KZT → CVE kurundaki değişiklik 1.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - CVE tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,2090,9490,7931,7061,547
1 CAD0,7110,95312,9280,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5650,7070,591,2711,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Cape Verde Escudosu
1 KZT0,21131 CVE
5 KZT1,05654 CVE
10 KZT2,11307 CVE
20 KZT4,22614 CVE
50 KZT10,56535 CVE
100 KZT21,13070 CVE
250 KZT52,82675 CVE
500 KZT105,65350 CVE
1000 KZT211,30700 CVE
2000 KZT422,61400 CVE
5000 KZT1.056,53500 CVE
10000 KZT2.113,07000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Kazakistan Tengesi
1 CVE4,73245 KZT
5 CVE23,66225 KZT
10 CVE47,32450 KZT
20 CVE94,64900 KZT
50 CVE236,62250 KZT
100 CVE473,24500 KZT
250 CVE1.183,11250 KZT
500 CVE2.366,22500 KZT
1000 CVE4.732,45000 KZT
2000 CVE9.464,90000 KZT
5000 CVE23.662,25000 KZT
10000 CVE47.324,50000 KZT