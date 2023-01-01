إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى سول بيروفي

تحويل CVE إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٣٥٫٨٢ pen

1.00000 CVE = 0.03582 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:50 UTC
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CVE إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065588.57411.438111.663150.966718.2222
1GBP1.154611.23015102.2611.660331.920161.1161521.038
1USD0.93850.812909183.12911.34971.560910.907317.102
1INR0.011290.009778870.012029510.01623620.0187770.01091430.205728

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Peruvian Nuevo Sol
1 CVE0.03582 PEN
5 CVE0.17911 PEN
10 CVE0.35821 PEN
20 CVE0.71642 PEN
50 CVE1.79106 PEN
100 CVE3.58211 PEN
250 CVE8.95528 PEN
500 CVE17.91055 PEN
1000 CVE35.82110 PEN
2000 CVE71.64220 PEN
5000 CVE179.10550 PEN
10000 CVE358.21100 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / اسكودو الرأس الأخضر
1 PEN27.91650 CVE
5 PEN139.58250 CVE
10 PEN279.16500 CVE
20 PEN558.33000 CVE
50 PEN1395.82500 CVE
100 PEN2791.65000 CVE
250 PEN6979.12500 CVE
500 PEN13958.25000 CVE
1000 PEN27916.50000 CVE
2000 PEN55833.00000 CVE
5000 PEN139582.50000 CVE
10000 PEN279165.00000 CVE