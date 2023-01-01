إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى سول بيروفي
تحويل CVE إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى سول بيروفي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / اسكودو الرأس الأخضر
|1 PEN
|27.91650 CVE
|5 PEN
|139.58250 CVE
|10 PEN
|279.16500 CVE
|20 PEN
|558.33000 CVE
|50 PEN
|1395.82500 CVE
|100 PEN
|2791.65000 CVE
|250 PEN
|6979.12500 CVE
|500 PEN
|13958.25000 CVE
|1000 PEN
|27916.50000 CVE
|2000 PEN
|55833.00000 CVE
|5000 PEN
|139582.50000 CVE
|10000 PEN
|279165.00000 CVE