10 آلاف إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى سول بيروفي
تحويل CVE إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى سول بيروفي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudos
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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|معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / اسكودو الرأس الأخضر
|1 PEN
|٢٧٫٠٩٩٦٠ CVE
|5 PEN
|١٣٥٫٤٩٨٠٠ CVE
|10 PEN
|٢٧٠٫٩٩٦٠٠ CVE
|20 PEN
|٥٤١٫٩٩٢٠٠ CVE
|50 PEN
|١٬٣٥٤٫٩٨٠٠٠ CVE
|100 PEN
|٢٬٧٠٩٫٩٦٠٠٠ CVE
|250 PEN
|٦٬٧٧٤٫٩٠٠٠٠ CVE
|500 PEN
|١٣٬٥٤٩٫٨٠٠٠٠ CVE
|1000 PEN
|٢٧٬٠٩٩٫٦٠٠٠٠ CVE
|2000 PEN
|٥٤٬١٩٩٫٢٠٠٠٠ CVE
|5000 PEN
|١٣٥٬٤٩٨٫٠٠٠٠٠ CVE
|10000 PEN
|٢٧٠٬٩٩٦٫٠٠٠٠٠ CVE