10 آلاف إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى سول بيروفي

تحويل CVE إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

10,000 cve
369.01 pen

Esc1.000 CVE = S/.0.03690 PEN

Mid-market exchange rate at 19:14
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CVE إلى PEN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.761.5021.660.94620.847
1 GBP1.16811.277107.181.7541.9391.10424.35
1 USD0.9150.783183.9411.3741.5180.86519.07
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Peruvian Nuevo Sol
1 CVE٠٫٠٣٦٩٠ PEN
5 CVE٠٫١٨٤٥٠ PEN
10 CVE٠٫٣٦٩٠١ PEN
20 CVE٠٫٧٣٨٠٢ PEN
50 CVE١٫٨٤٥٠٥ PEN
100 CVE٣٫٦٩٠٠٩ PEN
250 CVE٩٫٢٢٥٢٣ PEN
500 CVE١٨٫٤٥٠٤٥ PEN
1000 CVE٣٦٫٩٠٠٩٠ PEN
2000 CVE٧٣٫٨٠١٨٠ PEN
5000 CVE١٨٤٫٥٠٤٥٠ PEN
10000 CVE٣٦٩٫٠٠٩٠٠ PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / اسكودو الرأس الأخضر
1 PEN٢٧٫٠٩٩٦٠ CVE
5 PEN١٣٥٫٤٩٨٠٠ CVE
10 PEN٢٧٠٫٩٩٦٠٠ CVE
20 PEN٥٤١٫٩٩٢٠٠ CVE
50 PEN١٬٣٥٤٫٩٨٠٠٠ CVE
100 PEN٢٬٧٠٩٫٩٦٠٠٠ CVE
250 PEN٦٬٧٧٤٫٩٠٠٠٠ CVE
500 PEN١٣٬٥٤٩٫٨٠٠٠٠ CVE
1000 PEN٢٧٬٠٩٩٫٦٠٠٠٠ CVE
2000 PEN٥٤٬١٩٩٫٢٠٠٠٠ CVE
5000 PEN١٣٥٬٤٩٨٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 PEN٢٧٠٬٩٩٦٫٠٠٠٠٠ CVE