250 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى سول بيروفي

تحويل CVE إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

250 cve
9.23 pen

Esc1.000 CVE = S/.0.03690 PEN

Mid-market exchange rate at 19:13
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CVE إلى PEN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7591.5021.660.94620.849
1 GBP1.16811.277107.1781.7541.9391.10524.353
1 USD0.9150.783183.941.3741.5180.86519.073
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Peruvian Nuevo Sol
1 CVE٠٫٠٣٦٩٠ PEN
5 CVE٠٫١٨٤٥١ PEN
10 CVE٠٫٣٦٩٠٢ PEN
20 CVE٠٫٧٣٨٠٣ PEN
50 CVE١٫٨٤٥٠٨ PEN
100 CVE٣٫٦٩٠١٦ PEN
250 CVE٩٫٢٢٥٤٠ PEN
500 CVE١٨٫٤٥٠٨٠ PEN
1000 CVE٣٦٫٩٠١٦٠ PEN
2000 CVE٧٣٫٨٠٣٢٠ PEN
5000 CVE١٨٤٫٥٠٨٠٠ PEN
10000 CVE٣٦٩٫٠١٦٠٠ PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / اسكودو الرأس الأخضر
1 PEN٢٧٫٠٩٩١٠ CVE
5 PEN١٣٥٫٤٩٥٥٠ CVE
10 PEN٢٧٠٫٩٩١٠٠ CVE
20 PEN٥٤١٫٩٨٢٠٠ CVE
50 PEN١٬٣٥٤٫٩٥٥٠٠ CVE
100 PEN٢٬٧٠٩٫٩١٠٠٠ CVE
250 PEN٦٬٧٧٤٫٧٧٥٠٠ CVE
500 PEN١٣٬٥٤٩٫٥٥٠٠٠ CVE
1000 PEN٢٧٬٠٩٩٫١٠٠٠٠ CVE
2000 PEN٥٤٬١٩٨٫٢٠٠٠٠ CVE
5000 PEN١٣٥٬٤٩٥٫٥٠٠٠٠ CVE
10000 PEN٢٧٠٬٩٩١٫٠٠٠٠٠ CVE