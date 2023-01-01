إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى شلن كيني

تحويل CVE إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
1417 kes

1.00000 CVE = 1.41696 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 8:47 UTC
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CVE إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.065688.57681.437971.662790.9662518.208
1GBP1.1549311.2306102.2921.660631.920261.1159621.0274
1USD0.938450.812612183.12391.349451.560430.9067517.0871
1INR0.01128960.009775910.012030210.01623420.01877230.01090840.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / شلن كيني
1 CVE1.41696 KES
5 CVE7.08480 KES
10 CVE14.16960 KES
20 CVE28.33920 KES
50 CVE70.84800 KES
100 CVE141.69600 KES
250 CVE354.24000 KES
500 CVE708.48000 KES
1000 CVE1416.96000 KES
2000 CVE2833.92000 KES
5000 CVE7084.80000 KES
10000 CVE14169.60000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / اسكودو الرأس الأخضر
1 KES0.70574 CVE
5 KES3.52868 CVE
10 KES7.05737 CVE
20 KES14.11474 CVE
50 KES35.28685 CVE
100 KES70.57370 CVE
250 KES176.43425 CVE
500 KES352.86850 CVE
1000 KES705.73700 CVE
2000 KES1411.47400 CVE
5000 KES3528.68500 CVE
10000 KES7057.37000 CVE