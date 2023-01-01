20 شلن كيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل KES إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ kes
١٣٫٩٨ cve

1.00000 KES = 0.69876 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 02:08
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KES إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87041.058288.01581.450951.675830.9462519.2977
1GBP1.148911.21575101.121.666981.925331.0871422.1708
1USD0.9450.822538183.1751.371151.583660.894218.2363
1INR0.01136160.009889240.012022810.01648510.01904010.01075080.219252

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل شلن كيني / اسكودو الرأس الأخضر
1 KES0.69876 CVE
5 KES3.49382 CVE
10 KES6.98765 CVE
20 KES13.97530 CVE
50 KES34.93825 CVE
100 KES69.87650 CVE
250 KES174.69125 CVE
500 KES349.38250 CVE
1000 KES698.76500 CVE
2000 KES1397.53000 CVE
5000 KES3493.82500 CVE
10000 KES6987.65000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / شلن كيني
1 CVE1.43110 KES
5 CVE7.15550 KES
10 CVE14.31100 KES
20 CVE28.62200 KES
50 CVE71.55500 KES
100 CVE143.11000 KES
250 CVE357.77500 KES
500 CVE715.55000 KES
1000 CVE1431.10000 KES
2000 CVE2862.20000 KES
5000 CVE7155.50000 KES
10000 CVE14311.00000 KES