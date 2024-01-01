Cape Verde escudosundan Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile CVE → KES çevirin

1.000 cve
1.256 kes

1,000 CVE = 1,256 KES

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Kenya Şilini
1 CVE1,25605 KES
5 CVE6,28025 KES
10 CVE12,56050 KES
20 CVE25,12100 KES
50 CVE62,80250 KES
100 CVE125,60500 KES
250 CVE314,01250 KES
500 CVE628,02500 KES
1000 CVE1.256,05000 KES
2000 CVE2.512,10000 KES
5000 CVE6.280,25000 KES
10000 CVE12.560,50000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Cape Verde Escudosu
1 KES0,79615 CVE
5 KES3,98073 CVE
10 KES7,96146 CVE
20 KES15,92292 CVE
50 KES39,80730 CVE
100 KES79,61460 CVE
250 KES199,03650 CVE
500 KES398,07300 CVE
1000 KES796,14600 CVE
2000 KES1.592,29200 CVE
5000 KES3.980,73000 CVE
10000 KES7.961,46000 CVE