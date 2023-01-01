إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فورنت مجري

تحويل CVE إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
3477 huf

1.00000 CVE = 3.47708 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:48 UTC
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CVE إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065588.57591.438111.662770.966218.2058
1GBP1.154811.2304102.2841.660671.92011.1157721.0234
1USD0.938550.812744183.13081.34971.560550.906817.0866
1INR0.01128980.009776690.012029210.01623590.01877220.01090810.205539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Hungarian Forint
1 CVE3.47708 HUF
5 CVE17.38540 HUF
10 CVE34.77080 HUF
20 CVE69.54160 HUF
50 CVE173.85400 HUF
100 CVE347.70800 HUF
250 CVE869.27000 HUF
500 CVE1738.54000 HUF
1000 CVE3477.08000 HUF
2000 CVE6954.16000 HUF
5000 CVE17385.40000 HUF
10000 CVE34770.80000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / اسكودو الرأس الأخضر
2000 HUF575.19600 CVE
5000 HUF1437.99000 CVE
10000 HUF2875.98000 CVE
15000 HUF4313.97000 CVE
20000 HUF5751.96000 CVE
30000 HUF8627.94000 CVE
40000 HUF11503.92000 CVE
50000 HUF14379.90000 CVE
60000 HUF17255.88000 CVE
100000 HUF28759.80000 CVE
150000 HUF43139.70000 CVE
200000 HUF57519.60000 CVE