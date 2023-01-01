إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فورنت مجري
تحويل CVE إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / اسكودو الرأس الأخضر
|2000 HUF
|575.19600 CVE
|5000 HUF
|1437.99000 CVE
|10000 HUF
|2875.98000 CVE
|15000 HUF
|4313.97000 CVE
|20000 HUF
|5751.96000 CVE
|30000 HUF
|8627.94000 CVE
|40000 HUF
|11503.92000 CVE
|50000 HUF
|14379.90000 CVE
|60000 HUF
|17255.88000 CVE
|100000 HUF
|28759.80000 CVE
|150000 HUF
|43139.70000 CVE
|200000 HUF
|57519.60000 CVE