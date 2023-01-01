إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار جامايكي

تحويل CVE إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
١٬٤٨٩٫١٥ jmd

1.00000 CVE = 1.48915 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:47 UTC
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CVE إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.065688.57681.437971.662790.9662518.208
1GBP1.1549311.2306102.2921.660631.920261.1159621.0274
1USD0.938450.812612183.12391.349451.560430.9067517.0871
1INR0.01128960.009775910.012030210.01623420.01877230.01090840.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار جامايكي
1 CVE1.48915 JMD
5 CVE7.44575 JMD
10 CVE14.89150 JMD
20 CVE29.78300 JMD
50 CVE74.45750 JMD
100 CVE148.91500 JMD
250 CVE372.28750 JMD
500 CVE744.57500 JMD
1000 CVE1489.15000 JMD
2000 CVE2978.30000 JMD
5000 CVE7445.75000 JMD
10000 CVE14891.50000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / اسكودو الرأس الأخضر
1 JMD0.67152 CVE
5 JMD3.35761 CVE
10 JMD6.71522 CVE
20 JMD13.43044 CVE
50 JMD33.57610 CVE
100 JMD67.15220 CVE
250 JMD167.88050 CVE
500 JMD335.76100 CVE
1000 JMD671.52200 CVE
2000 JMD1343.04400 CVE
5000 JMD3357.61000 CVE
10000 JMD6715.22000 CVE