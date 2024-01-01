Cape Verde escudosundan Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile CVE → JMD çevirin

1.000 cve
1.492,24 jmd

1,000 CVE = 1,492 JMD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Jamaika Doları
1 CVE1,49224 JMD
5 CVE7,46120 JMD
10 CVE14,92240 JMD
20 CVE29,84480 JMD
50 CVE74,61200 JMD
100 CVE149,22400 JMD
250 CVE373,06000 JMD
500 CVE746,12000 JMD
1000 CVE1.492,24000 JMD
2000 CVE2.984,48000 JMD
5000 CVE7.461,20000 JMD
10000 CVE14.922,40000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Cape Verde Escudosu
1 JMD0,67014 CVE
5 JMD3,35068 CVE
10 JMD6,70135 CVE
20 JMD13,40270 CVE
50 JMD33,50675 CVE
100 JMD67,01350 CVE
250 JMD167,53375 CVE
500 JMD335,06750 CVE
1000 JMD670,13500 CVE
2000 JMD1.340,27000 CVE
5000 JMD3.350,67500 CVE
10000 JMD6.701,35000 CVE