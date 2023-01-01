ألف دولار جامايكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل JMD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٦٧٠٫٧٦ cve

1.00000 JMD = 0.67076 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / اسكودو الرأس الأخضر
1 JMD0.67076 CVE
5 JMD3.35381 CVE
10 JMD6.70762 CVE
20 JMD13.41524 CVE
50 JMD33.53810 CVE
100 JMD67.07620 CVE
250 JMD167.69050 CVE
500 JMD335.38100 CVE
1000 JMD670.76200 CVE
2000 JMD1341.52400 CVE
5000 JMD3353.81000 CVE
10000 JMD6707.62000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار جامايكي
1 CVE1.49084 JMD
5 CVE7.45420 JMD
10 CVE14.90840 JMD
20 CVE29.81680 JMD
50 CVE74.54200 JMD
100 CVE149.08400 JMD
250 CVE372.71000 JMD
500 CVE745.42000 JMD
1000 CVE1490.84000 JMD
2000 CVE2981.68000 JMD
5000 CVE7454.20000 JMD
10000 CVE14908.40000 JMD