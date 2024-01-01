ألف إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار جامايكي

تحويل CVE إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cve
1,546.29 jmd

Esc1.000 CVE = J$1.546 JMD

Mid-market exchange rate at 18:48
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CVE إلى JMD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7341.5011.6590.94620.843
1 GBP1.16811.276107.1461.7541.9381.10524.345
1 USD0.9150.783183.9411.3741.5180.86619.072
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار جامايكي
1 CVE١٫٥٤٦٢٩ JMD
5 CVE٧٫٧٣١٤٥ JMD
10 CVE١٥٫٤٦٢٩٠ JMD
20 CVE٣٠٫٩٢٥٨٠ JMD
50 CVE٧٧٫٣١٤٥٠ JMD
100 CVE١٥٤٫٦٢٩٠٠ JMD
250 CVE٣٨٦٫٥٧٢٥٠ JMD
500 CVE٧٧٣٫١٤٥٠٠ JMD
1000 CVE١٬٥٤٦٫٢٩٠٠٠ JMD
2000 CVE٣٬٠٩٢٫٥٨٠٠٠ JMD
5000 CVE٧٬٧٣١٫٤٥٠٠٠ JMD
10000 CVE١٥٬٤٦٢٫٩٠٠٠٠ JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / اسكودو الرأس الأخضر
1 JMD٠٫٦٤٦٧١ CVE
5 JMD٣٫٢٣٣٥٤ CVE
10 JMD٦٫٤٦٧٠٨ CVE
20 JMD١٢٫٩٣٤١٦ CVE
50 JMD٣٢٫٣٣٥٤٠ CVE
100 JMD٦٤٫٦٧٠٨٠ CVE
250 JMD١٦١٫٦٧٧٠٠ CVE
500 JMD٣٢٣٫٣٥٤٠٠ CVE
1000 JMD٦٤٦٫٧٠٨٠٠ CVE
2000 JMD١٬٢٩٣٫٤١٦٠٠ CVE
5000 JMD٣٬٢٣٣٫٥٤٠٠٠ CVE
10000 JMD٦٬٤٦٧٫٠٨٠٠٠ CVE