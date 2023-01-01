إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية سريلانكي

تحويل CVE إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٣٬١٠٩٫٥٢ lkr

1.00000 CVE = 3.10952 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:47 UTC
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CVE إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065788.58341.438221.663080.9665518.2156
1GBP1.154811.2306102.291.660761.920411.1161721.0342
1USD0.938350.812612183.12231.349551.560550.9069517.0926
1INR0.01128880.00977610.012030510.01623570.01877410.0109110.205632

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / روبية سريلانكية
1 CVE3.10952 LKR
5 CVE15.54760 LKR
10 CVE31.09520 LKR
20 CVE62.19040 LKR
50 CVE155.47600 LKR
100 CVE310.95200 LKR
250 CVE777.38000 LKR
500 CVE1554.76000 LKR
1000 CVE3109.52000 LKR
2000 CVE6219.04000 LKR
5000 CVE15547.60000 LKR
10000 CVE31095.20000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / اسكودو الرأس الأخضر
1 LKR0.32159 CVE
5 LKR1.60797 CVE
10 LKR3.21593 CVE
20 LKR6.43186 CVE
50 LKR16.07965 CVE
100 LKR32.15930 CVE
250 LKR80.39825 CVE
500 LKR160.79650 CVE
1000 LKR321.59300 CVE
2000 LKR643.18600 CVE
5000 LKR1607.96500 CVE
10000 LKR3215.93000 CVE