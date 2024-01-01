Cape Verde escudosundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile CVE → LKR çevirin

1.000 cve
2.882,49 lkr

1,000 CVE = 2,882 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Sri Lanka Rupisi
1 CVE2,88249 LKR
5 CVE14,41245 LKR
10 CVE28,82490 LKR
20 CVE57,64980 LKR
50 CVE144,12450 LKR
100 CVE288,24900 LKR
250 CVE720,62250 LKR
500 CVE1.441,24500 LKR
1000 CVE2.882,49000 LKR
2000 CVE5.764,98000 LKR
5000 CVE14.412,45000 LKR
10000 CVE28.824,90000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Cape Verde Escudosu
1 LKR0,34692 CVE
5 LKR1,73461 CVE
10 LKR3,46922 CVE
20 LKR6,93844 CVE
50 LKR17,34610 CVE
100 LKR34,69220 CVE
250 LKR86,73050 CVE
500 LKR173,46100 CVE
1000 LKR346,92200 CVE
2000 LKR693,84400 CVE
5000 LKR1.734,61000 CVE
10000 LKR3.469,22000 CVE