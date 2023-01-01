إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بيزو تشيلي

تحويل CVE إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٨٬٤٩٦ clp

1.00000 CVE = 8.49579 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:44 UTC
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CVE إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 CLP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.0653588.56211.438331.663310.965318.2043
1GBP1.1547311.23015102.2621.660831.920611.1146721.0203
1USD0.938650.812909183.12961.35011.561280.906117.0876
1INR0.01129150.009778820.012029410.01624090.01878130.01089980.205554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

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CVE إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Chilean Peso
1 CVE8.49579 CLP
5 CVE42.47895 CLP
10 CVE84.95790 CLP
20 CVE169.91580 CLP
50 CVE424.78950 CLP
100 CVE849.57900 CLP
250 CVE2123.94750 CLP
500 CVE4247.89500 CLP
1000 CVE8495.79000 CLP
2000 CVE16991.58000 CLP
5000 CVE42478.95000 CLP
10000 CVE84957.90000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / اسكودو الرأس الأخضر
1 CLP0.11771 CVE
5 CLP0.58852 CVE
10 CLP1.17705 CVE
20 CLP2.35410 CVE
50 CLP5.88525 CVE
100 CLP11.77050 CVE
250 CLP29.42625 CVE
500 CLP58.85250 CVE
1000 CLP117.70500 CVE
2000 CLP235.41000 CVE
5000 CLP588.52500 CVE
10000 CLP1177.05000 CVE