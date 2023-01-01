إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فرنك سويسري

تحويل CVE إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
١٬٠٧٩ xpf

1.00000 CVE = 1.07888 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:54 UTC
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CVE إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065588.5831.437791.66290.9665518.2223
1GBP1.1548711.2306102.3091.660571.920561.1162421.0458
1USD0.93850.812612183.13751.34941.560670.9071517.1021
1INR0.01128880.009774310.012028310.01623090.01877220.01091140.205709

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

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CVE إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / فرنك الـ CFP
1 CVE1.07888 XPF
5 CVE5.39440 XPF
10 CVE10.78880 XPF
20 CVE21.57760 XPF
50 CVE53.94400 XPF
100 CVE107.88800 XPF
250 CVE269.72000 XPF
500 CVE539.44000 XPF
1000 CVE1078.88000 XPF
2000 CVE2157.76000 XPF
5000 CVE5394.40000 XPF
10000 CVE10788.80000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / اسكودو الرأس الأخضر
1 XPF0.92688 CVE
5 XPF4.63442 CVE
10 XPF9.26884 CVE
20 XPF18.53768 CVE
50 XPF46.34420 CVE
100 XPF92.68840 CVE
250 XPF231.72100 CVE
500 XPF463.44200 CVE
1000 XPF926.88400 CVE
2000 XPF1853.76800 CVE
5000 XPF4634.42000 CVE
10000 XPF9268.84000 CVE