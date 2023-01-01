10 آلاف فرنك سويسري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل XPF إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

10000 xpf
9268.80 cve

1.00000 XPF = 0.92688 CVE

Mid-market exchange rate at 02:10
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87441.08490.21371.485781.67530.9630518.785
1 GBP1.1436411.2397103.1721.699191.915931.1013821.4831
1 USD0.92250.806647183.2231.370651.545480.8884517.3293
1 INR0.01108480.009692590.012015910.01646960.01857030.01067550.208227

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / اسكودو الرأس الأخضر
1 XPF0.92688 CVE
5 XPF4.63440 CVE
10 XPF9.26880 CVE
20 XPF18.53760 CVE
50 XPF46.34400 CVE
100 XPF92.68800 CVE
250 XPF231.72000 CVE
500 XPF463.44000 CVE
1000 XPF926.88000 CVE
2000 XPF1853.76000 CVE
5000 XPF4634.40000 CVE
10000 XPF9268.80000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / فرنك الـ CFP
1 CVE1.07889 XPF
5 CVE5.39445 XPF
10 CVE10.78890 XPF
20 CVE21.57780 XPF
50 CVE53.94450 XPF
100 CVE107.88900 XPF
250 CVE269.72250 XPF
500 CVE539.44500 XPF
1000 CVE1078.89000 XPF
2000 CVE2157.78000 XPF
5000 CVE5394.45000 XPF
10000 CVE10788.90000 XPF