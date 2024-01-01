5 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فرنك سويسري

تحويل CVE إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

5 cve
5 xpf

Esc1.000 CVE = ₣1.084 XPF

Mid-market exchange rate at 19:43
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CVE إلى XPF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.761.5021.660.94520.846
1 GBP1.16811.277107.1851.7551.9391.10424.35
1 USD0.9150.783183.9451.3741.5180.86519.07
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / فرنك الـ CFP
1 CVE١٫٠٨٣٥٥ XPF
5 CVE٥٫٤١٧٧٥ XPF
10 CVE١٠٫٨٣٥٥٠ XPF
20 CVE٢١٫٦٧١٠٠ XPF
50 CVE٥٤٫١٧٧٥٠ XPF
100 CVE١٠٨٫٣٥٥٠٠ XPF
250 CVE٢٧٠٫٨٨٧٥٠ XPF
500 CVE٥٤١٫٧٧٥٠٠ XPF
1000 CVE١٬٠٨٣٫٥٥٠٠٠ XPF
2000 CVE٢٬١٦٧٫١٠٠٠٠ XPF
5000 CVE٥٬٤١٧٫٧٥٠٠٠ XPF
10000 CVE١٠٬٨٣٥٫٥٠٠٠٠ XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / اسكودو الرأس الأخضر
1 XPF٠٫٩٢٢٨٩ CVE
5 XPF٤٫٦١٤٤٦ CVE
10 XPF٩٫٢٢٨٩١ CVE
20 XPF١٨٫٤٥٧٨٢ CVE
50 XPF٤٦٫١٤٤٥٥ CVE
100 XPF٩٢٫٢٨٩١٠ CVE
250 XPF٢٣٠٫٧٢٢٧٥ CVE
500 XPF٤٦١٫٤٤٥٥٠ CVE
1000 XPF٩٢٢٫٨٩١٠٠ CVE
2000 XPF١٬٨٤٥٫٧٨٢٠٠ CVE
5000 XPF٤٬٦١٤٫٤٥٥٠٠ CVE
10000 XPF٩٬٢٢٨٫٩١٠٠٠ CVE