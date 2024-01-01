Cape Verde escudosundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile CVE → XPF çevirin

1.000 cve
1.082 xpf

1,000 CVE = 1,082 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / CFP Frangı
1 CVE1,08154 XPF
5 CVE5,40770 XPF
10 CVE10,81540 XPF
20 CVE21,63080 XPF
50 CVE54,07700 XPF
100 CVE108,15400 XPF
250 CVE270,38500 XPF
500 CVE540,77000 XPF
1000 CVE1.081,54000 XPF
2000 CVE2.163,08000 XPF
5000 CVE5.407,70000 XPF
10000 CVE10.815,40000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Cape Verde Escudosu
1 XPF0,92461 CVE
5 XPF4,62305 CVE
10 XPF9,24610 CVE
20 XPF18,49220 CVE
50 XPF46,23050 CVE
100 XPF92,46100 CVE
250 XPF231,15250 CVE
500 XPF462,30500 CVE
1000 XPF924,61000 CVE
2000 XPF1.849,22000 CVE
5000 XPF4.623,05000 CVE
10000 XPF9.246,10000 CVE