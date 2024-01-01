10 İsviçre frangından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile XPF → CVE çevirin

10 xpf
9,24 cve

1,000₣ XPF = 0,9240Esc CVE

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → CVE çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,93050,9337
Düşük0,92220,9222
Ortalama0,92630,9271
Değişim-0.01%-0.39%
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1 XPF → CVE istatistikleri

XPF → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9305, en düşük 0,9222 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9263 oldu. XPF → CVE kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

XPF → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9337, en düşük 0,9222 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9271 oldu. XPF → CVE kurundaki değişiklik -0.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Cape Verde Escudosu
1 XPF0,92396 CVE
5 XPF4,61982 CVE
10 XPF9,23964 CVE
20 XPF18,47928 CVE
50 XPF46,19820 CVE
100 XPF92,39640 CVE
250 XPF230,99100 CVE
500 XPF461,98200 CVE
1000 XPF923,96400 CVE
2000 XPF1.847,92800 CVE
5000 XPF4.619,82000 CVE
10000 XPF9.239,64000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / CFP Frangı
1 CVE1,08229 XPF
5 CVE5,41145 XPF
10 CVE10,82290 XPF
20 CVE21,64580 XPF
50 CVE54,11450 XPF
100 CVE108,22900 XPF
250 CVE270,57250 XPF
500 CVE541,14500 XPF
1000 CVE1.082,29000 XPF
2000 CVE2.164,58000 XPF
5000 CVE5.411,45000 XPF
10000 CVE10.822,90000 XPF