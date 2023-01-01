إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية باكستانية

تحويل CVE إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
2817.73 pkr

1.00000 CVE = 2.81773 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:50 UTC
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CVE إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065588.57411.438111.663150.966718.2222
1GBP1.154611.23015102.2611.660331.920161.1161521.038
1USD0.93850.812909183.12911.34971.560910.907317.102
1INR0.011290.009778870.012029510.01623620.0187770.01091430.205728

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Pakistani Rupee
1 CVE2.81773 PKR
5 CVE14.08865 PKR
10 CVE28.17730 PKR
20 CVE56.35460 PKR
50 CVE140.88650 PKR
100 CVE281.77300 PKR
250 CVE704.43250 PKR
500 CVE1408.86500 PKR
1000 CVE2817.73000 PKR
2000 CVE5635.46000 PKR
5000 CVE14088.65000 PKR
10000 CVE28177.30000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / اسكودو الرأس الأخضر
1 PKR0.35490 CVE
5 PKR1.77448 CVE
10 PKR3.54895 CVE
20 PKR7.09790 CVE
50 PKR17.74475 CVE
100 PKR35.48950 CVE
250 PKR88.72375 CVE
500 PKR177.44750 CVE
1000 PKR354.89500 CVE
2000 PKR709.79000 CVE
5000 PKR1774.47500 CVE
10000 PKR3548.95000 CVE