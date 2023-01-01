إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه جيرنزي

تحويل CVE إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٧٫٨٣ ggp

1.00000 CVE = 0.00783 GGP

Mid-market exchange rate at 20:11
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.095491.29611.492321.657810.964318.7974
1 GBP1.15311.26285105.2521.720441.911241.1118421.6709
1 USD0.91290.79186183.3451.362351.513430.880417.1603
1 INR0.01095340.009500990.011998310.01634590.01815860.01056330.205895

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / جنيه غيرنسي
1 CVE0.00783 GGP
5 CVE0.03915 GGP
10 CVE0.07830 GGP
20 CVE0.15661 GGP
50 CVE0.39151 GGP
100 CVE0.78303 GGP
250 CVE1.95757 GGP
500 CVE3.91514 GGP
1000 CVE7.83027 GGP
2000 CVE15.66054 GGP
5000 CVE39.15135 GGP
10000 CVE78.30270 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / اسكودو الرأس الأخضر
1 GGP127.71000 CVE
5 GGP638.55000 CVE
10 GGP1277.10000 CVE
20 GGP2554.20000 CVE
50 GGP6385.50000 CVE
100 GGP12771.00000 CVE
250 GGP31927.50000 CVE
500 GGP63855.00000 CVE
1000 GGP127710.00000 CVE
2000 GGP255420.00000 CVE
5000 GGP638550.00000 CVE
10000 GGP1277100.00000 CVE