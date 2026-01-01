إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دينار بحريني
حوّل CVE إلى BHD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من CVE إلى BHD،
يستخدم مخططنا التفاعلي من CVE إلى BHD متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من CVE إلى BHD اليوم
|CVE
|BHD
|1 CVE
|0.004 BHD
|5 CVE
|0.020 BHD
|10 CVE
|0.039 BHD
|20 CVE
|0.079 BHD
|50 CVE
|0.197 BHD
|100 CVE
|0.395 BHD
|250 CVE
|0.987 BHD
|500 CVE
|1.974 BHD
|1000 CVE
|3.948 BHD
|2000 CVE
|7.897 BHD
|5000 CVE
|19.742 BHD
|10000 CVE
|39.484 BHD
|BHD
|CVE
|1 BHD
|253.27 CVE
|5 BHD
|1,266.33 CVE
|10 BHD
|2,532.66 CVE
|20 BHD
|5,065.32 CVE
|50 BHD
|12,663.30 CVE
|100 BHD
|25,326.60 CVE
|250 BHD
|63,316.50 CVE
|500 BHD
|126,633 CVE
|1000 BHD
|253,266 CVE
|2000 BHD
|506,532 CVE
|5000 BHD
|1,266,330 CVE
|10000 BHD
|2,532,660 CVE