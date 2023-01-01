إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دينار بحريني

تحويل CVE إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٣٫٦٢٦ bhd

1.00000 CVE = 0.00363 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:44 UTC
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CVE إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.0653588.55371.438221.663440.965218.2047
1GBP1.1547311.2302102.2561.660771.920841.1145521.0217
1USD0.93870.812876183.12171.351.56140.9057517.088
1INR0.01129260.009779350.012030610.01624120.01878450.01089670.205578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Bahraini Dinar
1 CVE0.00363 BHD
5 CVE0.01813 BHD
10 CVE0.03626 BHD
20 CVE0.07251 BHD
50 CVE0.18128 BHD
100 CVE0.36256 BHD
250 CVE0.90640 BHD
500 CVE1.81279 BHD
1000 CVE3.62558 BHD
2000 CVE7.25116 BHD
5000 CVE18.12790 BHD
10000 CVE36.25580 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / اسكودو الرأس الأخضر
1 BHD275.81800 CVE
5 BHD1379.09000 CVE
10 BHD2758.18000 CVE
20 BHD5516.36000 CVE
50 BHD13790.90000 CVE
100 BHD27581.80000 CVE
250 BHD68954.50000 CVE
500 BHD137909.00000 CVE
1000 BHD275818.00000 CVE
2000 BHD551636.00000 CVE
5000 BHD1379090.00000 CVE
10000 BHD2758180.00000 CVE