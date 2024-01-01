10 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دينار بحريني

تحويل CVE إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

10 cve
0.037 bhd

Esc1.000 CVE = .د.ب0.003721 BHD

Mid-market exchange rate at 18:16
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CVE إلى BHD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7721.5021.6590.94620.855
1 GBP1.16811.277107.1591.7541.9381.10524.352
1 USD0.9150.783183.9441.3741.5180.86519.076
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Bahraini Dinar
1 CVE٠٫٠٠٣٧٢ BHD
5 CVE٠٫٠١٨٦١ BHD
10 CVE٠٫٠٣٧٢١ BHD
20 CVE٠٫٠٧٤٤٣ BHD
50 CVE٠٫١٨٦٠٧ BHD
100 CVE٠٫٣٧٢١٤ BHD
250 CVE٠٫٩٣٠٣٥ BHD
500 CVE١٫٨٦٠٧٠ BHD
1000 CVE٣٫٧٢١٤٠ BHD
2000 CVE٧٫٤٤٢٨٠ BHD
5000 CVE١٨٫٦٠٧٠٠ BHD
10000 CVE٣٧٫٢١٤٠٠ BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / اسكودو الرأس الأخضر
1 BHD٢٦٨٫٧١٦٠٠ CVE
5 BHD١٬٣٤٣٫٥٨٠٠٠ CVE
10 BHD٢٬٦٨٧٫١٦٠٠٠ CVE
20 BHD٥٬٣٧٤٫٣٢٠٠٠ CVE
50 BHD١٣٬٤٣٥٫٨٠٠٠٠ CVE
100 BHD٢٦٬٨٧١٫٦٠٠٠٠ CVE
250 BHD٦٧٬١٧٩٫٠٠٠٠٠ CVE
500 BHD١٣٤٬٣٥٨٫٠٠٠٠٠ CVE
1000 BHD٢٦٨٬٧١٦٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 BHD٥٣٧٬٤٣٢٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 BHD١٬٣٤٣٬٥٨٠٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 BHD٢٬٦٨٧٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ CVE