إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل CVE إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
5931 xof

1.00000 CVE = 5.93074 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:54 UTC
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CVE إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065588.5831.437791.66290.9665518.2223
1GBP1.1548711.2306102.3091.660571.920561.1162421.0458
1USD0.93850.812612183.13751.34941.560670.9071517.1021
1INR0.01128880.009774310.012028310.01623090.01877220.01091140.205709

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 CVE5.93074 XOF
5 CVE29.65370 XOF
10 CVE59.30740 XOF
20 CVE118.61480 XOF
50 CVE296.53700 XOF
100 CVE593.07400 XOF
250 CVE1482.68500 XOF
500 CVE2965.37000 XOF
1000 CVE5930.74000 XOF
2000 CVE11861.48000 XOF
5000 CVE29653.70000 XOF
10000 CVE59307.40000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / اسكودو الرأس الأخضر
1 XOF0.16861 CVE
5 XOF0.84307 CVE
10 XOF1.68613 CVE
20 XOF3.37226 CVE
50 XOF8.43065 CVE
100 XOF16.86130 CVE
250 XOF42.15325 CVE
500 XOF84.30650 CVE
1000 XOF168.61300 CVE
2000 XOF337.22600 CVE
5000 XOF843.06500 CVE
10000 XOF1686.13000 CVE