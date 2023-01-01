50 فرنك غرب إفريقي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل XOF إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

50 xof
8.33 cve

1.00000 XOF = 0.16664 CVE

Mid-market exchange rate at 22:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87351.084890.24021.484111.666620.962918.7702
1 GBP1.1448211.24195103.3131.699111.908051.1023521.4893
1 USD0.921850.805185183.1861.36811.536330.887617.3029
1 INR0.01108150.009679340.012021310.01644630.01846870.01067010.208003

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / اسكودو الرأس الأخضر
1 XOF0.16664 CVE
5 XOF0.83321 CVE
10 XOF1.66642 CVE
20 XOF3.33284 CVE
50 XOF8.33210 CVE
100 XOF16.66420 CVE
250 XOF41.66050 CVE
500 XOF83.32100 CVE
1000 XOF166.64200 CVE
2000 XOF333.28400 CVE
5000 XOF833.21000 CVE
10000 XOF1666.42000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 CVE6.00088 XOF
5 CVE30.00440 XOF
10 CVE60.00880 XOF
20 CVE120.01760 XOF
50 CVE300.04400 XOF
100 CVE600.08800 XOF
250 CVE1500.22000 XOF
500 CVE3000.44000 XOF
1000 CVE6000.88000 XOF
2000 CVE12001.76000 XOF
5000 CVE30004.40000 XOF
10000 CVE60008.80000 XOF