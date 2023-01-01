1 فرنك غرب إفريقي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل XOF إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1 xof
0.17 cve

1.00000 XOF = 0.16666 CVE

Mid-market exchange rate at 22:57
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.873851.084890.24021.484171.666620.963218.7708
1 GBP1.1443611.24155103.281.698631.907441.1022521.4832
1 USD0.921850.805445183.1861.368151.536330.887817.3035
1 INR0.01108150.009682460.012021310.01644690.01846870.01067250.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA franc BCEAO

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / اسكودو الرأس الأخضر
1 XOF0.16666 CVE
5 XOF0.83330 CVE
10 XOF1.66659 CVE
20 XOF3.33318 CVE
50 XOF8.33295 CVE
100 XOF16.66590 CVE
250 XOF41.66475 CVE
500 XOF83.32950 CVE
1000 XOF166.65900 CVE
2000 XOF333.31800 CVE
5000 XOF833.29500 CVE
10000 XOF1666.59000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 CVE6.00029 XOF
5 CVE30.00145 XOF
10 CVE60.00290 XOF
20 CVE120.00580 XOF
50 CVE300.01450 XOF
100 CVE600.02900 XOF
250 CVE1500.07250 XOF
500 CVE3000.14500 XOF
1000 CVE6000.29000 XOF
2000 CVE12000.58000 XOF
5000 CVE30001.45000 XOF
10000 CVE60002.90000 XOF