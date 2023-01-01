إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى درهم مغربي

تحويل CVE إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
98.87 mad

1.00000 CVE = 0.09887 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:50 UTC
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CVE إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 MAD
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065788.58341.438221.663080.9665518.2156
1GBP1.154811.2306102.291.660761.920411.1161721.0342
1USD0.938350.812612183.12231.349551.560550.9069517.0926
1INR0.01128880.00977610.012030510.01623570.01877410.0109110.205632

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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CVE إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الدرهم المغربي
1 CVE0.09887 MAD
5 CVE0.49436 MAD
10 CVE0.98872 MAD
20 CVE1.97743 MAD
50 CVE4.94358 MAD
100 CVE9.88716 MAD
250 CVE24.71790 MAD
500 CVE49.43580 MAD
1000 CVE98.87160 MAD
2000 CVE197.74320 MAD
5000 CVE494.35800 MAD
10000 CVE988.71600 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / اسكودو الرأس الأخضر
1 MAD10.11410 CVE
5 MAD50.57050 CVE
10 MAD101.14100 CVE
20 MAD202.28200 CVE
50 MAD505.70500 CVE
100 MAD1011.41000 CVE
250 MAD2528.52500 CVE
500 MAD5057.05000 CVE
1000 MAD10114.10000 CVE
2000 MAD20228.20000 CVE
5000 MAD50570.50000 CVE
10000 MAD101141.00000 CVE