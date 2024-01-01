Cape Verde escudosundan Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile CVE → MAD çevirin

1.000 cve
96,94 mad

1,000 CVE = 0,09694 MAD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Fas Dirhemi
1 CVE0,09694 MAD
5 CVE0,48469 MAD
10 CVE0,96938 MAD
20 CVE1,93876 MAD
50 CVE4,84691 MAD
100 CVE9,69381 MAD
250 CVE24,23453 MAD
500 CVE48,46905 MAD
1000 CVE96,93810 MAD
2000 CVE193,87620 MAD
5000 CVE484,69050 MAD
10000 CVE969,38100 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Cape Verde Escudosu
1 MAD10,31590 CVE
5 MAD51,57950 CVE
10 MAD103,15900 CVE
20 MAD206,31800 CVE
50 MAD515,79500 CVE
100 MAD1.031,59000 CVE
250 MAD2.578,97500 CVE
500 MAD5.157,95000 CVE
1000 MAD10.315,90000 CVE
2000 MAD20.631,80000 CVE
5000 MAD51.579,50000 CVE
10000 MAD103.159,00000 CVE