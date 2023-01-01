إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليف بلغاري

تحويل CVE إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
١٧٫٦٦ bgn

1.00000 CVE = 0.01766 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:43 UTC
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CVE إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.0652588.5581.437981.663540.96518.2028
1GBP1.154811.23015102.2671.660581.921061.1143821.0206
1USD0.938750.812909183.13351.34991.561650.905917.0878
1INR0.0112920.009778360.012028810.01623770.01878480.01089690.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / لياف بلغاري
1 CVE0.01766 BGN
5 CVE0.08829 BGN
10 CVE0.17658 BGN
20 CVE0.35316 BGN
50 CVE0.88290 BGN
100 CVE1.76581 BGN
250 CVE4.41453 BGN
500 CVE8.82905 BGN
1000 CVE17.65810 BGN
2000 CVE35.31620 BGN
5000 CVE88.29050 BGN
10000 CVE176.58100 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / اسكودو الرأس الأخضر
1 BGN56.63130 CVE
5 BGN283.15650 CVE
10 BGN566.31300 CVE
20 BGN1132.62600 CVE
50 BGN2831.56500 CVE
100 BGN5663.13000 CVE
250 BGN14157.82500 CVE
500 BGN28315.65000 CVE
1000 BGN56631.30000 CVE
2000 BGN113262.60000 CVE
5000 BGN283156.50000 CVE
10000 BGN566313.00000 CVE