إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى نيراس نيجيري

تحويل CVE إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
7422.67 ngn

1.00000 CVE = 7.42267 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:52 UTC
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CVE إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866151.065688.57771.438291.663180.966718.2153
1GBP1.1545311.2303102.2681.66061.920241.1160921.0306
1USD0.938350.81281183.12471.349751.560790.907117.0939
1INR0.01128950.00977820.012030110.01623770.01877650.01091250.205642

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / النيرة النيجيرية
1 CVE7.42267 NGN
5 CVE37.11335 NGN
10 CVE74.22670 NGN
20 CVE148.45340 NGN
50 CVE371.13350 NGN
100 CVE742.26700 NGN
250 CVE1855.66750 NGN
500 CVE3711.33500 NGN
1000 CVE7422.67000 NGN
2000 CVE14845.34000 NGN
5000 CVE37113.35000 NGN
10000 CVE74226.70000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / اسكودو الرأس الأخضر
1 NGN0.13472 CVE
5 NGN0.67361 CVE
10 NGN1.34722 CVE
20 NGN2.69444 CVE
50 NGN6.73610 CVE
100 NGN13.47220 CVE
250 NGN33.68050 CVE
500 NGN67.36100 CVE
1000 NGN134.72200 CVE
2000 NGN269.44400 CVE
5000 NGN673.61000 CVE
10000 NGN1347.22000 CVE