Cape Verde escudosundan Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile CVE → NGN çevirin

1.000 cve
11.979,40 ngn

1,000 CVE = 11,98 NGN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Nijerya Nairası
1 CVE11,97940 NGN
5 CVE59,89700 NGN
10 CVE119,79400 NGN
20 CVE239,58800 NGN
50 CVE598,97000 NGN
100 CVE1.197,94000 NGN
250 CVE2.994,85000 NGN
500 CVE5.989,70000 NGN
1000 CVE11.979,40000 NGN
2000 CVE23.958,80000 NGN
5000 CVE59.897,00000 NGN
10000 CVE119.794,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Cape Verde Escudosu
1 NGN0,08348 CVE
5 NGN0,41738 CVE
10 NGN0,83476 CVE
20 NGN1,66953 CVE
50 NGN4,17382 CVE
100 NGN8,34764 CVE
250 NGN20,86910 CVE
500 NGN41,73820 CVE
1000 NGN83,47640 CVE
2000 NGN166,95280 CVE
5000 NGN417,38200 CVE
10000 NGN834,76400 CVE