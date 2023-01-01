إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كرونة آيسلندية

تحويل CVE إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
1313.55 isk

1.00000 CVE = 1.31355 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:48 UTC
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CVE إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065588.57591.438111.662770.966218.2058
1GBP1.154811.2304102.2841.660671.92011.1157721.0234
1USD0.938550.812744183.13081.34971.560550.906817.0866
1INR0.01128980.009776690.012029210.01623590.01877220.01090810.205539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Icelandic Króna
1 CVE1.31355 ISK
5 CVE6.56775 ISK
10 CVE13.13550 ISK
20 CVE26.27100 ISK
50 CVE65.67750 ISK
100 CVE131.35500 ISK
250 CVE328.38750 ISK
500 CVE656.77500 ISK
1000 CVE1313.55000 ISK
2000 CVE2627.10000 ISK
5000 CVE6567.75000 ISK
10000 CVE13135.50000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / اسكودو الرأس الأخضر
1 ISK0.76130 CVE
5 ISK3.80648 CVE
10 ISK7.61296 CVE
20 ISK15.22592 CVE
50 ISK38.06480 CVE
100 ISK76.12960 CVE
250 ISK190.32400 CVE
500 ISK380.64800 CVE
1000 ISK761.29600 CVE
2000 ISK1522.59200 CVE
5000 ISK3806.48000 CVE
10000 ISK7612.96000 CVE