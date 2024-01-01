Cape Verde escudosundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile CVE → ISK çevirin

1.000 cve
1.368,32 isk

1,000 CVE = 1,368 ISK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / İzlanda Kronu
1 CVE1,36832 ISK
5 CVE6,84160 ISK
10 CVE13,68320 ISK
20 CVE27,36640 ISK
50 CVE68,41600 ISK
100 CVE136,83200 ISK
250 CVE342,08000 ISK
500 CVE684,16000 ISK
1000 CVE1.368,32000 ISK
2000 CVE2.736,64000 ISK
5000 CVE6.841,60000 ISK
10000 CVE13.683,20000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Cape Verde Escudosu
1 ISK0,73082 CVE
5 ISK3,65411 CVE
10 ISK7,30822 CVE
20 ISK14,61644 CVE
50 ISK36,54110 CVE
100 ISK73,08220 CVE
250 ISK182,70550 CVE
500 ISK365,41100 CVE
1000 ISK730,82200 CVE
2000 ISK1.461,64400 CVE
5000 ISK3.654,11000 CVE
10000 ISK7.308,22000 CVE