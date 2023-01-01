إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار تايواني جديد

تحويل CVE إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
309.00 twd

1.00000 CVE = 0.30900 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:56 UTC
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CVE إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065888.60531.438141.663490.96718.2248
1GBP1.154611.2306102.3061.660511.920711.116521.0428
1USD0.938250.812612183.1351.349351.560790.907317.0996
1INR0.0112860.00977460.012028610.01623080.01877420.01091360.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار تايواني جديد
1 CVE0.30900 TWD
5 CVE1.54497 TWD
10 CVE3.08995 TWD
20 CVE6.17990 TWD
50 CVE15.44975 TWD
100 CVE30.89950 TWD
250 CVE77.24875 TWD
500 CVE154.49750 TWD
1000 CVE308.99500 TWD
2000 CVE617.99000 TWD
5000 CVE1544.97500 TWD
10000 CVE3089.95000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / اسكودو الرأس الأخضر
1 TWD3.23630 CVE
5 TWD16.18150 CVE
10 TWD32.36300 CVE
20 TWD64.72600 CVE
50 TWD161.81500 CVE
100 TWD323.63000 CVE
250 TWD809.07500 CVE
500 TWD1618.15000 CVE
1000 TWD3236.30000 CVE
2000 TWD6472.60000 CVE
5000 TWD16181.50000 CVE
10000 TWD32363.00000 CVE