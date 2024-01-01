5 دولار تايواني جديد إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل TWD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

5 twd
16.14 cve

1.000 TWD = 3.228 CVE

Mid-market exchange rate at 19:30
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٤٣٢١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٣
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٧٣١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٢٢١٫٤٨٦
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩٤١٫٣٥١٫٥١٤٠٫٨٧٨١٦٫٨٠٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار تايوان جديد

TWD إلى USD

TWD إلى SGD

TWD إلى GBP

TWD إلى CAD

TWD إلى AUD

TWD إلى HKD

TWD إلى JPY

TWD إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / اسكودو الرأس الأخضر
1 TWD٣٫٢٢٧٧٥ CVE
5 TWD١٦٫١٣٨٧٥ CVE
10 TWD٣٢٫٢٧٧٥٠ CVE
20 TWD٦٤٫٥٥٥٠٠ CVE
50 TWD١٦١٫٣٨٧٥٠ CVE
100 TWD٣٢٢٫٧٧٥٠٠ CVE
250 TWD٨٠٦٫٩٣٧٥٠ CVE
500 TWD١٬٦١٣٫٨٧٥٠٠ CVE
1000 TWD٣٬٢٢٧٫٧٥٠٠٠ CVE
2000 TWD٦٬٤٥٥٫٥٠٠٠٠ CVE
5000 TWD١٦٬١٣٨٫٧٥٠٠٠ CVE
10000 TWD٣٢٬٢٧٧٫٥٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار تايواني جديد
1 CVE٠٫٣٠٩٨١ TWD
5 CVE١٫٥٤٩٠٧ TWD
10 CVE٣٫٠٩٨١٣ TWD
20 CVE٦٫١٩٦٢٦ TWD
50 CVE١٥٫٤٩٠٦٥ TWD
100 CVE٣٠٫٩٨١٣٠ TWD
250 CVE٧٧٫٤٥٣٢٥ TWD
500 CVE١٥٤٫٩٠٦٥٠ TWD
1000 CVE٣٠٩٫٨١٣٠٠ TWD
2000 CVE٦١٩٫٦٢٦٠٠ TWD
5000 CVE١٬٥٤٩٫٠٦٥٠٠ TWD
10000 CVE٣٬٠٩٨٫١٣٠٠٠ TWD