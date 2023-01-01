إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى رينغيت ماليزي
تحويل CVE إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى رينغيت ماليزي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل رينغيت ماليزي / اسكودو الرأس الأخضر
|1 MYR
|22.16680 CVE
|5 MYR
|110.83400 CVE
|10 MYR
|221.66800 CVE
|20 MYR
|443.33600 CVE
|50 MYR
|1108.34000 CVE
|100 MYR
|2216.68000 CVE
|250 MYR
|5541.70000 CVE
|500 MYR
|11083.40000 CVE
|1000 MYR
|22166.80000 CVE
|2000 MYR
|44333.60000 CVE
|5000 MYR
|110834.00000 CVE
|10000 MYR
|221668.00000 CVE