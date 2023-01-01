إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى رينغيت ماليزي

تحويل CVE إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٤٥٫١١ myr

1.00000 CVE = 0.04511 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:50 UTC
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CVE إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866151.065688.57771.438291.663180.966718.2153
1GBP1.1545311.2303102.2681.66061.920241.1160921.0306
1USD0.938350.81281183.12471.349751.560790.907117.0939
1INR0.01128950.00977820.012030110.01623770.01877650.01091250.205642

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / رينغيت ماليزي
1 CVE0.04511 MYR
5 CVE0.22556 MYR
10 CVE0.45113 MYR
20 CVE0.90225 MYR
50 CVE2.25563 MYR
100 CVE4.51126 MYR
250 CVE11.27815 MYR
500 CVE22.55630 MYR
1000 CVE45.11260 MYR
2000 CVE90.22520 MYR
5000 CVE225.56300 MYR
10000 CVE451.12600 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / اسكودو الرأس الأخضر
1 MYR22.16680 CVE
5 MYR110.83400 CVE
10 MYR221.66800 CVE
20 MYR443.33600 CVE
50 MYR1108.34000 CVE
100 MYR2216.68000 CVE
250 MYR5541.70000 CVE
500 MYR11083.40000 CVE
1000 MYR22166.80000 CVE
2000 MYR44333.60000 CVE
5000 MYR110834.00000 CVE
10000 MYR221668.00000 CVE