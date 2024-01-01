Cape Verde escudosundan Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile CVE → MYR çevirin

1.000 cve
46,09 myr

1,000 CVE = 0,04609 MYR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Malezya Ringiti
1 CVE0,04609 MYR
5 CVE0,23046 MYR
10 CVE0,46092 MYR
20 CVE0,92184 MYR
50 CVE2,30461 MYR
100 CVE4,60922 MYR
250 CVE11,52305 MYR
500 CVE23,04610 MYR
1000 CVE46,09220 MYR
2000 CVE92,18440 MYR
5000 CVE230,46100 MYR
10000 CVE460,92200 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Cape Verde Escudosu
1 MYR21,69560 CVE
5 MYR108,47800 CVE
10 MYR216,95600 CVE
20 MYR433,91200 CVE
50 MYR1.084,78000 CVE
100 MYR2.169,56000 CVE
250 MYR5.423,90000 CVE
500 MYR10.847,80000 CVE
1000 MYR21.695,60000 CVE
2000 MYR43.391,20000 CVE
5000 MYR108.478,00000 CVE
10000 MYR216.956,00000 CVE