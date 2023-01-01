إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليو روماني

تحويل CVE إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٤٤٫٨٨ ron

1.00000 CVE = 0.04488 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 8:53 UTC
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CVE إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065588.57411.438111.663150.966718.2222
1GBP1.154611.23015102.2611.660331.920161.1161521.038
1USD0.93850.812909183.12911.34971.560910.907317.102
1INR0.011290.009778870.012029510.01623620.0187770.01091430.205728

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Romanian Leu
1 CVE0.04488 RON
5 CVE0.22438 RON
10 CVE0.44877 RON
20 CVE0.89753 RON
50 CVE2.24383 RON
100 CVE4.48767 RON
250 CVE11.21917 RON
500 CVE22.43835 RON
1000 CVE44.87670 RON
2000 CVE89.75340 RON
5000 CVE224.38350 RON
10000 CVE448.76700 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / اسكودو الرأس الأخضر
1 RON22.28330 CVE
5 RON111.41650 CVE
10 RON222.83300 CVE
20 RON445.66600 CVE
50 RON1114.16500 CVE
100 RON2228.33000 CVE
250 RON5570.82500 CVE
500 RON11141.65000 CVE
1000 RON22283.30000 CVE
2000 RON44566.60000 CVE
5000 RON111416.50000 CVE
10000 RON222833.00000 CVE