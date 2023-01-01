إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليو روماني
تحويل CVE إلى RON بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليو روماني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Romanian Leu / اسكودو الرأس الأخضر
|1 RON
|22.28330 CVE
|5 RON
|111.41650 CVE
|10 RON
|222.83300 CVE
|20 RON
|445.66600 CVE
|50 RON
|1114.16500 CVE
|100 RON
|2228.33000 CVE
|250 RON
|5570.82500 CVE
|500 RON
|11141.65000 CVE
|1000 RON
|22283.30000 CVE
|2000 RON
|44566.60000 CVE
|5000 RON
|111416.50000 CVE
|10000 RON
|222833.00000 CVE