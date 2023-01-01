5 ليو روماني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل RON إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

5 ron
111.43 cve

1.00000 RON = 22.28580 CVE

Mid-market exchange rate at 13:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.073789.36581.4671.652480.964218.8654
1GBP1.1534711.2385103.0821.692161.906121.1121721.7611
1USD0.931350.807428183.23161.36631.539050.89817.5705
1INR0.011190.009700980.012014710.01641560.01849120.01078920.211104

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / اسكودو الرأس الأخضر
1 RON22.28580 CVE
5 RON111.42900 CVE
10 RON222.85800 CVE
20 RON445.71600 CVE
50 RON1114.29000 CVE
100 RON2228.58000 CVE
250 RON5571.45000 CVE
500 RON11142.90000 CVE
1000 RON22285.80000 CVE
2000 RON44571.60000 CVE
5000 RON111429.00000 CVE
10000 RON222858.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Romanian Leu
1 CVE0.04487 RON
5 CVE0.22436 RON
10 CVE0.44872 RON
20 CVE0.89743 RON
50 CVE2.24358 RON
100 CVE4.48717 RON
250 CVE11.21792 RON
500 CVE22.43585 RON
1000 CVE44.87170 RON
2000 CVE89.74340 RON
5000 CVE224.35850 RON
10000 CVE448.71700 RON