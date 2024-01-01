20 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليو روماني

تحويل CVE إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

20 cve
0.90 ron

Esc1.000 CVE = L0.04494 RON

Mid-market exchange rate at 19:21
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CVE إلى RON مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7571.5021.6590.94520.851
1 GBP1.16811.277107.1641.7541.9381.10424.353
1 USD0.9150.783183.9421.3741.5180.86519.076
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Romanian Leu
1 CVE٠٫٠٤٤٩٤ RON
5 CVE٠٫٢٢٤٧٢ RON
10 CVE٠٫٤٤٩٤٥ RON
20 CVE٠٫٨٩٨٨٩ RON
50 CVE٢٫٢٤٧٢٣ RON
100 CVE٤٫٤٩٤٤٥ RON
250 CVE١١٫٢٣٦١٣ RON
500 CVE٢٢٫٤٧٢٢٥ RON
1000 CVE٤٤٫٩٤٤٥٠ RON
2000 CVE٨٩٫٨٨٩٠٠ RON
5000 CVE٢٢٤٫٧٢٢٥٠ RON
10000 CVE٤٤٩٫٤٤٥٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / اسكودو الرأس الأخضر
1 RON٢٢٫٢٤٩٧٠ CVE
5 RON١١١٫٢٤٨٥٠ CVE
10 RON٢٢٢٫٤٩٧٠٠ CVE
20 RON٤٤٤٫٩٩٤٠٠ CVE
50 RON١٬١١٢٫٤٨٥٠٠ CVE
100 RON٢٬٢٢٤٫٩٧٠٠٠ CVE
250 RON٥٬٥٦٢٫٤٢٥٠٠ CVE
500 RON١١٬١٢٤٫٨٥٠٠٠ CVE
1000 RON٢٢٬٢٤٩٫٧٠٠٠٠ CVE
2000 RON٤٤٬٤٩٩٫٤٠٠٠٠ CVE
5000 RON١١١٬٢٤٨٫٥٠٠٠٠ CVE
10000 RON٢٢٢٬٤٩٧٫٠٠٠٠٠ CVE