10 آلاف إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليو روماني

تحويل CVE إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

10,000 cve
449.42 ron

Esc1.000 CVE = L0.04494 RON

Mid-market exchange rate at 19:20
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CVE إلى RON مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7561.5021.660.94520.852
1 GBP1.16811.277107.1621.7541.9381.10424.354
1 USD0.9150.783183.9371.3741.5180.86519.076
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Romanian Leu
1 CVE٠٫٠٤٤٩٤ RON
5 CVE٠٫٢٢٤٧١ RON
10 CVE٠٫٤٤٩٤٢ RON
20 CVE٠٫٨٩٨٨٥ RON
50 CVE٢٫٢٤٧١٢ RON
100 CVE٤٫٤٩٤٢٤ RON
250 CVE١١٫٢٣٥٦٠ RON
500 CVE٢٢٫٤٧١٢٠ RON
1000 CVE٤٤٫٩٤٢٤٠ RON
2000 CVE٨٩٫٨٨٤٨٠ RON
5000 CVE٢٢٤٫٧١٢٠٠ RON
10000 CVE٤٤٩٫٤٢٤٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / اسكودو الرأس الأخضر
1 RON٢٢٫٢٥٠٧٠ CVE
5 RON١١١٫٢٥٣٥٠ CVE
10 RON٢٢٢٫٥٠٧٠٠ CVE
20 RON٤٤٥٫٠١٤٠٠ CVE
50 RON١٬١١٢٫٥٣٥٠٠ CVE
100 RON٢٬٢٢٥٫٠٧٠٠٠ CVE
250 RON٥٬٥٦٢٫٦٧٥٠٠ CVE
500 RON١١٬١٢٥٫٣٥٠٠٠ CVE
1000 RON٢٢٬٢٥٠٫٧٠٠٠٠ CVE
2000 RON٤٤٬٥٠١٫٤٠٠٠٠ CVE
5000 RON١١١٬٢٥٣٫٥٠٠٠٠ CVE
10000 RON٢٢٢٬٥٠٧٫٠٠٠٠٠ CVE