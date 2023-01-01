10 ليو روماني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل RON إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

10 ron
222.91 cve

1.00000 RON = 22.29070 CVE

Mid-market exchange rate at 13:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.073689.35571.466861.652450.9641518.8723
1GBP1.1535411.2384103.0721.692031.906111.1121821.7692
1USD0.931450.807494183.231.36631.539170.8980517.5785
1INR0.01119120.009701950.012014910.0164160.0184930.010790.211204

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / اسكودو الرأس الأخضر
1 RON22.29070 CVE
5 RON111.45350 CVE
10 RON222.90700 CVE
20 RON445.81400 CVE
50 RON1114.53500 CVE
100 RON2229.07000 CVE
250 RON5572.67500 CVE
500 RON11145.35000 CVE
1000 RON22290.70000 CVE
2000 RON44581.40000 CVE
5000 RON111453.50000 CVE
10000 RON222907.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Romanian Leu
1 CVE0.04486 RON
5 CVE0.22431 RON
10 CVE0.44862 RON
20 CVE0.89724 RON
50 CVE2.24309 RON
100 CVE4.48618 RON
250 CVE11.21545 RON
500 CVE22.43090 RON
1000 CVE44.86180 RON
2000 CVE89.72360 RON
5000 CVE224.30900 RON
10000 CVE448.61800 RON