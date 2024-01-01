Cape Verde escudosundan Rumen leyine

Reel döviz kuru ile CVE → RON çevirin

1.000 cve
45,15 ron

1,000 CVE = 0,04515 RON

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Rumen Leyi
1 CVE0,04515 RON
5 CVE0,22576 RON
10 CVE0,45152 RON
20 CVE0,90304 RON
50 CVE2,25759 RON
100 CVE4,51518 RON
250 CVE11,28795 RON
500 CVE22,57590 RON
1000 CVE45,15180 RON
2000 CVE90,30360 RON
5000 CVE225,75900 RON
10000 CVE451,51800 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Cape Verde Escudosu
1 RON22,14750 CVE
5 RON110,73750 CVE
10 RON221,47500 CVE
20 RON442,95000 CVE
50 RON1.107,37500 CVE
100 RON2.214,75000 CVE
250 RON5.536,87500 CVE
500 RON11.073,75000 CVE
1000 RON22.147,50000 CVE
2000 RON44.295,00000 CVE
5000 RON110.737,50000 CVE
10000 RON221.475,00000 CVE