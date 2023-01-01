إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليرة تركية

تحويل CVE إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٢٦٠٫١٠ try

1.00000 CVE = 0.26010 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 8:56 UTC
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CVE إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065888.60531.438141.663490.96718.2248
1GBP1.154611.2306102.3061.660511.920711.116521.0428
1USD0.938250.812612183.1351.349351.560790.907317.0996
1INR0.0112860.00977460.012028610.01623080.01877420.01091360.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / ليرة تركية
1 CVE0.26010 TRY
5 CVE1.30049 TRY
10 CVE2.60098 TRY
20 CVE5.20196 TRY
50 CVE13.00490 TRY
100 CVE26.00980 TRY
250 CVE65.02450 TRY
500 CVE130.04900 TRY
1000 CVE260.09800 TRY
2000 CVE520.19600 TRY
5000 CVE1300.49000 TRY
10000 CVE2600.98000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / اسكودو الرأس الأخضر
1 TRY3.84470 CVE
5 TRY19.22350 CVE
10 TRY38.44700 CVE
20 TRY76.89400 CVE
50 TRY192.23500 CVE
100 TRY384.47000 CVE
250 TRY961.17500 CVE
500 TRY1922.35000 CVE
1000 TRY3844.70000 CVE
2000 TRY7689.40000 CVE
5000 TRY19223.50000 CVE
10000 TRY38447.00000 CVE