إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليرة تركية

حوّل CVE إلى TRY بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Esc1 CVE = 0.5016 TRY

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CVE إلى TRY،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CVE إلى TRY متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

0

No change

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

أسعار الصرف من CVE إلى TRY اليوم

CVETRY
1 CVE0.50 TRY
5 CVE2.51 TRY
10 CVE5.02 TRY
20 CVE10.03 TRY
50 CVE25.08 TRY
100 CVE50.16 TRY
250 CVE125.40 TRY
500 CVE250.79 TRY
1000 CVE501.59 TRY
2000 CVE1,003.18 TRY
5000 CVE2,507.94 TRY
10000 CVE5,015.89 TRY
TRYCVE
1 TRY1.99 CVE
5 TRY9.97 CVE
10 TRY19.94 CVE
20 TRY39.87 CVE
50 TRY99.68 CVE
100 TRY199.37 CVE
250 TRY498.42 CVE
500 TRY996.84 CVE
1000 TRY1,993.67 CVE
2000 TRY3,987.34 CVE
5000 TRY9,968.35 CVE
10000 TRY19,936.70 CVE

الأسئلة الشائعة