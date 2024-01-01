Cape Verde escudosundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile CVE → TRY çevirin

1.000 cve
312,64 try

1,000 CVE = 0,3126 TRY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Türk Lirası
1 CVE0,31264 TRY
5 CVE1,56320 TRY
10 CVE3,12640 TRY
20 CVE6,25280 TRY
50 CVE15,63200 TRY
100 CVE31,26400 TRY
250 CVE78,16000 TRY
500 CVE156,32000 TRY
1000 CVE312,64000 TRY
2000 CVE625,28000 TRY
5000 CVE1.563,20000 TRY
10000 CVE3.126,40000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Cape Verde Escudosu
1 TRY3,19857 CVE
5 TRY15,99285 CVE
10 TRY31,98570 CVE
20 TRY63,97140 CVE
50 TRY159,92850 CVE
100 TRY319,85700 CVE
250 TRY799,64250 CVE
500 TRY1.599,28500 CVE
1000 TRY3.198,57000 CVE
2000 TRY6.397,14000 CVE
5000 TRY15.992,85000 CVE
10000 TRY31.985,70000 CVE