إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كولون كوستاريكي

تحويل CVE إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٥٬١٢٩٫٤٨ crc

1.00000 CVE = 5.12948 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 8:44 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CVE إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 CRC
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.0653588.56211.438331.663310.965318.2043
1GBP1.1547311.23015102.2621.660831.920611.1146721.0203
1USD0.938650.812909183.12961.35011.561280.906117.0876
1INR0.01129150.009778820.012029410.01624090.01878130.01089980.205554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / كوستاريكا كولوين
1 CVE5.12948 CRC
5 CVE25.64740 CRC
10 CVE51.29480 CRC
20 CVE102.58960 CRC
50 CVE256.47400 CRC
100 CVE512.94800 CRC
250 CVE1282.37000 CRC
500 CVE2564.74000 CRC
1000 CVE5129.48000 CRC
2000 CVE10258.96000 CRC
5000 CVE25647.40000 CRC
10000 CVE51294.80000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / اسكودو الرأس الأخضر
1 CRC0.19495 CVE
5 CRC0.97476 CVE
10 CRC1.94951 CVE
20 CRC3.89902 CVE
50 CRC9.74755 CVE
100 CRC19.49510 CVE
250 CRC48.73775 CVE
500 CRC97.47550 CVE
1000 CRC194.95100 CVE
2000 CRC389.90200 CVE
5000 CRC974.75500 CVE
10000 CRC1949.51000 CVE