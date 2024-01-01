Cape Verde escudosundan Kosta Rika kolonuna
Reel döviz kuru ile CVE → CRC çevirin
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cape Verde escudosundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
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|Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Kosta Rika Kolonu
|1 CVE
|4,85623 CRC
|5 CVE
|24,28115 CRC
|10 CVE
|48,56230 CRC
|20 CVE
|97,12460 CRC
|50 CVE
|242,81150 CRC
|100 CVE
|485,62300 CRC
|250 CVE
|1.214,05750 CRC
|500 CVE
|2.428,11500 CRC
|1000 CVE
|4.856,23000 CRC
|2000 CVE
|9.712,46000 CRC
|5000 CVE
|24.281,15000 CRC
|10000 CVE
|48.562,30000 CRC