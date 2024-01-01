Cape Verde escudosundan Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile CVE → CRC çevirin

1.000 cve
4.856,23 crc

1,000 CVE = 4,856 CRC

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Kosta Rika Kolonu
1 CVE4,85623 CRC
5 CVE24,28115 CRC
10 CVE48,56230 CRC
20 CVE97,12460 CRC
50 CVE242,81150 CRC
100 CVE485,62300 CRC
250 CVE1.214,05750 CRC
500 CVE2.428,11500 CRC
1000 CVE4.856,23000 CRC
2000 CVE9.712,46000 CRC
5000 CVE24.281,15000 CRC
10000 CVE48.562,30000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Cape Verde Escudosu
1 CRC0,20592 CVE
5 CRC1,02960 CVE
10 CRC2,05921 CVE
20 CRC4,11842 CVE
50 CRC10,29605 CVE
100 CRC20,59210 CVE
250 CRC51,48025 CVE
500 CRC102,96050 CVE
1000 CRC205,92100 CVE
2000 CRC411,84200 CVE
5000 CRC1.029,60500 CVE
10000 CRC2.059,21000 CVE